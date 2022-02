Vampire: The Masquerade Swansong, ecco un nuovo dev diary

Nacon e Big Bad Wolf hanno pubblicato un nuovo dev diary di Vampire: The Masquerade Swansong, il videogioco di ruolo ambientato nel Mondo di Tenebra in uscita in primavera su PC e console.









In questo nuovo video Eliott Hipeau, Lead Quest Designer di Big Bad Wolf, ci parla del DNA dello studio e di ciò che caratterizza le loro produzioni, per poi concentrarsi su Swansong. Questo è un RPG narrativo ispirato alla quinta edizione della saga “pen & paper”. Il giocatore prende il controllo di tre vampiri appartenenti a diversi clan della Camarilla, la società segreta che governa le comunità vampiresche, e attraverso le sue scelte tesserà storie e trame ramificate. Sarà possibile usare le schede dei protagonisti per determinare i punti di forza, le loro abilità e le loro Discipline vampiriche. Tutto questo aprirà nuovi approcci alla soluzione dei problemi e farà avanzare la storia in una direzione specifica.

Dopo il recente rinvio, l’uscita di Vampire: The Masquerade Swansong è ora fissata al 19 maggio prossimo, data in cui il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.