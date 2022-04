Streets of Rage diventerà un film scritto dall'autore di John Wick

Dopo il grande successo dei due film di Sonic, SEGA sta pensando a un’altra trasposizione cinematografica di uno dei suoi franchise più famosi: si tratta di Streets of Rage, la cui sceneggiatura è stata affidata al creatore di John Wick.

Lo veniamo a sapere grazie a un’indiscrezione riportata sulle colonne di Deadline, dove leggiamo che Derek Kolstad avrebbe già buttato giù la sceneggiatura della pellicola, che verrà prodotta da dj2 Entertainment ed Escape Artists. Oltre ad aver creato il franchise di John Wick, Kolstad di recente ha scritto la sceneggiatura di Io sono nessuno di Il’ja Najšuller e ha prodotto l’intera miniserie The Falcon and the Winter Soldier per Disney+.

La scelta di dar vita a un film di Streets of Rage non è casuale dal momento che la serie sta vivendo un periodo di rinnovata popolarità dopo la pubblicazione dell’ottimo quarto capitolo, uscito esattamente due anni fa, pertanto la decisione di SEGA ci sembra decisamente appropriata.

