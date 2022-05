The Mandalorian: la terza stagione debutterà a inizio 2023

A margine della Star Wars Celebration è stato annunciata la finestra di lancio della terza stagione di The Mandalorian, l’apprezzatissima serie TV che segue le vicende del cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin.

Come peraltro ribadito su Twitter, la terza stagione sarà disponibile sul servizio di streaming Disney+ a partire dal mese di febbraio 2023. Non si conoscono molti dettagli al momento, se non che Jon Favreau e Dave Filoni torneranno nelle vesti di sceneggiatori e produttori esecutivi.

Da notare che la nuova stagione di The Mandalorian non è l’unico prodotto a tema Star Wars in arrivo su Disney+: a fine agosto, infatti, debutterà Andor, la serie prequel di Rogue One.

