Scomparso Ray Liotta, fu Tommy Vercetti in GTA Vice City

Ci dispiace molto riportare la notiza della scomparsa di Ray Liotta, attore hollywoodiano di fama internazionale noto anche nel mondo dei videogiochi per essere stato la voce di Tommy Vercetti, il protagonista del cult GTA Vice City. La morte risale alla giornata di ieri.

Oltre ad aver doppiato l’amatissimo personaggio di Vice City, Ray Liotta ha anche prestato il suo volto alle fattezze di Billy Handsome, un personaggio presente nella modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops II.

Noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Henry Hill in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, nella sua lunga carriera partecipò a molti film e prodotti televisivi di successo. L’attore è scomparso nel sonno all’età di 67 anni mentre era impegnato nella produzione della pellicola Dangerous Waters di Elizabeth Banks. Molti i messaggi di cordoglio che si stanno avvicendando in queste ore, compreso un ultimo saluto da parte di Rockstar Games.

