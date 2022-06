Cyberpunk: Edgerunners, trailer e finestra di uscita della serie Netflix

Netflix e CD Projekt RED hanno confezionato un nuovo teaser trailer dedicato a Cyberpunk: Edgerunners, la serie animata realizzata da Studio Trigger in uscita sul servizio di streaming a settembre.









Cyberpunk: Edgerunners racconta una storia a sé stante in 10 episodi su uno street kid che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. Avendo tutto da perdere, sceglie di rimanere in vita diventando un edgerunner, un fuorilegge mercenario noto anche come cyberpunk.

Lo show è stato creato da CD Projekt RED, con gli sviluppatori direttamente coinvolti nel progetto, assieme alla società di animazione giapponese Studio Trigger, con Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) a dirigere la produzione. Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) nel ruolo di lead character designer e direttore esecutivo dell’animazione. Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions ‘The Elder’) e Yoshiki Usa (serie GRIDMAN UNIVERSE) hanno scritto la sceneggiatura basata sulla storia fornita dallo studio polacco. La colonna sonora originale è composta da Akira Yamaoka (serie Silent Hill).









In queste ore è stato diffuso anche un video che racconta il dietro le quinte e la genesi del progetto.