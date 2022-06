Iron Harvest introduce la nuova modalità campagna World Map

In seguito al lancio di Iron Harvest nel 2020, KING Art Games ha continuato ad aggiornare il suo strategico in tempo reale, arricchendolo di contenuti. E oggi arriva il turno di qualcosa che farà sicuramente la gioia degli appassionati del gioco in singolo: tramite un aggiornamento gratuito, lo studio ha infatti introdotto la modalità campagna World Map, che ci vedrà affrontare le altre fazioni per la supremazia su tre diversi continenti. Di questi, il primo (Divided Continents) è già disponibile su PC, mentre gli altri due saranno aggiunti in seguito.









Questa modalità rivisita le 60 mappe del gioco, fornendo condizioni di partenza diverse per un totale di 40 nuove missioni, che metteranno alla prova le nostre abilità strategiche e di comando. Naturalmente, le IA nostre avversarie non staranno a guardare: dovremo imparare a prevedere e a reagire alle loro mosse. L’aggiornamento, che arriverà presto anche su console, porta su Iron Harvest anche la nuova mappa 3v3 Forgotten Fortess, ambientata nei deserti arabi. Sono inoltre presenti varie modifiche al bilanciamento, che potete trovare nel dettaglio a questo link.