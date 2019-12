PlayStation svela due nuovi pulsanti posteriori per il Dualshock 4

Sony ha svelato il nuovo “Back Button Attachment” per il Dualshock 4 di PlayStation 4 in arrivo a febbraio.

Si tratta di un nuovo componente che si aggancia sul retro del controller e consiste in due grilletti programmabili che possono essere configurati in una delle 16 azioni disponibili e garantisce un feedback tattile quando premuti. Il nuovo elemento monta anche un display OLED che fornisce informazioni sulle configurazioni in tempo reale.

Un ulteriore pulsante permette ai giocatori di rispristinare al volo i pulsanti e volendo c’è la possibilità di installare una delle tre configurazioni preimpostate da switchare a seconda del gioco che si sta giocando. Ovviamente sul retro del controller c’è un attacco audio jack da 3,5mm per inserire il proprio headset sul Dualshock 4.

Il nuovo componente sarà disponibile dal 14 febbrao 2020 e costerà approsimativamente 29,99 €.

