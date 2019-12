Apex Legends: EA e Respawn annunciano i Global Series

Oggi Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato le Apex Legends Global Series. Il torneo comprenderà eventi online e live per i giocatori di PC che si sfideranno per un montepremi di oltre 3 milioni di dollari. Le Apex Legends Global Series presenteranno inizialmente 12 eventi live globali, organizzati da EA e Respawn o prodotti da importanti organizzatori di tornei di eSports come PGL e GLL.

Ciascuno dei primi tre Majors vedrà 100 squadre da tre giocatori provenienti da tutto il mondo. Il quarto Major, l’Apex Legends Global Series Championship, sarà il gran finale. Solo i migliori 60 team al mondo potranno combattere per un montepremi di 1 milione di dollari e il titolo di Campione Mondiale Apex Legends Global Series.

Tutti e quattro i Majors presenteranno l’esclusivo format Match Point di Apex Legends, che ha debuttato all’Apex Legends Preseason Invitational a settembre. Match Point richiede alle squadre in finale di raggiungere una soglia di punti attraverso una combinazione di piazzamento e uccisioni accumulate. Apex Legends è l’unico esportatore di Battle Royale a presentare questa meccanica di gioco per offrire un’esperienza di pura adrenalina. Il primo torneo online delle Apex Legends Global Series si terrà il 25 gennaio 2020. Le registrazioni si apriranno per l’evento all’inizio di gennaio.

I giocatori potranno guadagnare punti Apex Legends Global Series e, sulla base delle loro prestazioni del torneo online, un invito al primo Major, previsto per il 13-15 marzo 2020 all’Esports Stadium di Arlington. Molti dei tornei online della serie globale Apex Legends saranno prodotti dal nuovo EA Broadcaster Center della sede centrale. I dettagli successivi del torneo saranno resi noti a breve.