Horizon, Uncharted The Lost Legacy e altri arrivano su PlayStation Now

A partire dal 2 gennaio, gli utenti iscritti a PlayStation Now potranno giocare con Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy e Overcooked! 2, tutti disponibili gratuitamente in streaming e per il download per un periodo di tempo limitato. Questi giochi andranno ad arricchire il catalogo del servizio che conta attualmente oltre 800 titoli PS4, PS3 e PS2.

Horizon Zero Dawn è oramai un blockbuster della libreria PlayStation, i giocatori nei panni di Aloy dovranno esplorare un mondo ormai reclamato dalla natura e dominato da mostri meccanizzati. Il titolo comprende sia il gioco originale che la sua espansione The Frozen Wilds oltre ad alcuni contenuti aggiuntivi. (Il gioco sarà disponibile su PS4 fino al 7 aprile 2020)

Uncharted: The Lost Legacy vede protagonista Chloe Frazer all’interno di un spin-off ricco d’avventura ambientato in India. Il gioco include l’accesso al multiplayer di Uncharted 4 e alle modalità Survival. (Il titolo sarà disponibile fino al 7 aprile 2020)

Infine, Overcooked! 2 porta i giocatori nell’Onion Kingdom dove potranno assemblare un team di chef e divertirsi fino a quattro amici sia in locale che online.

PlayStation Now è disponibile con una prova gratuita di sette giorni per PS4 e PC. Il servizio permette di giocare in streaming ad una catalogo di oltre 800 giochi in continuo aggiornamento. L’abbonamento può essere attivato al costo di 9,99 € al mese o 59,99 € all’anno.

