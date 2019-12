Atelier Ryza: la soundtrack ufficiale è ora disponibile su Spotify

Koei Tecmo Europe annuncia che la soundtrack di Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout è ora disponibile su Spotify. La colonna sonora, ora ascoltabile in tutto il mondo, celebra il successo del gioco JRPG acclamato dalla critica, che è anche uno dei titoli più venduti nella storia del franchise. La stessa serie Atelier ha festeggiato il suo 20° anniversario nel 2017.

Qui sotto trovate la playlist di Spotify:

La Soundtrack di Atelier Ryza su Spotify, è la prima colonna sonora di un gioco Koei Tecmo ad essere pubblicata in Occidente su un servizio streaming. La soundtrack di Atelier Ryza presenta tutti i brani BGM del gioco, per un totale di sessantuno suggestivi brani da ascoltare. È inclusa anche la famosa canzone a tema “Rainbow Summer” dell’artista giapponese Sayaka Kanda.

Per una completa autenticità, i brani sono elencati nel loro giapponese nativo e gli utenti possono scoprire la colonna sonora cercando “Atelier Ryza” su Spotify.

Ma non è tutto, l’uscita della colonna sonora di Atelier Ryza coincide con l’ultima ondata di contenuti scaricabili aggiuntivi per il gioco tra cui uno scenario completamente nuovo e costumi per i nuovi personaggi. Qui ulteriori informazioni sul DLC.

Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout è già disponibile, in edizione fisica e digitale, per Nintendo Switch e PlayStation 4, e in edizione solo digitale per Windows PC tramite Steam.