Resident Evil 3: il nuovo remake sarà più orientato verso l'azione

Capcom ha rivelato nuovi dettagli per il remake di Resident Evil 3 nel corso di un’intervista pubblicata sul nuovo numero del settimanale giapponese Famitsu.

Stando alle parole dei producer Masao Kawada e Peter J. Fabiano, il nuovo Resident Evil 3 sarà più votato all’azione rispetto l’originale, mantenenendo comunqe intatto lo charm della serie. Anche comparandolo con il remake di Resident Evil 2 il titolo avrà più modifiche e risulterà più action rispetto quest’ultimo.

Ovviamente per riadattarlo a questa nuova formula di gameplay anche Jill Valentine e Carlos, protagonisti del gioco, vanteranno un cambio di design significativo. Si tratta di un elemento non di poca importanza che i fan potrebbero non gradire, ma i due producer hanno cercato di rendere il fatto più digeribile affermando di conoscere l’importanza di un personaggio come Jill e di non andare per questo a cambiare troppo la sua immagine. Per quanto riguarda Carlos, anche lui sarà diverso, ma manterrà la sua personalità di testa calda come nell’originale. Le versioni originali dei due personaggi pare comunque che saranno presenti sotto forma di DLC come bonus di preordine.

Sempre stando all’intervista pubblicata tra le pagine di Famitsu veniamo a sapere che Resident Evil 3 è completo al 90%, mancano solamente gli ultimi aggiustamenti e non subirà ritardi rispetto la release fissata per aprile 2020. Ricordiamo infine che la storia di RE 3 si collocherà prima dell’inizio di RE 2 e finirà dopo la conclusione di quest’ultimo.

Resident Evil 3 e Resident Evil Resistance, la componente multiplayer contenuta al suo interno, saranno entrambi disponibili dal 3 aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One.

Se non l’avete ancora visto qui trovate il nuovo trailer mostra in occasione dei The Game Awards.

