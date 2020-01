I Premi di Steam 2019: vediamo tutti i vincitori

Valve ha presentato l’elenco completo dei vincitori dei Premi di Steam 2019, i riconoscimenti ai migliori giochi presenti sulla piattaforma scelti dalla community.

A trionfare nella categoria regina, quella del gioco dell’anno, è Sekiro: Shadows Die Twice, già vincitore del medesimo riconoscimento ai The Game Awards ma non nei premi assegnati dalla redazione di TGM (dove ha invece ha dominato Control).

Di seguito l’elenco completo dei vincitori nelle rispettive categorie:

Gioco dell’anno – Sekiro: Shadows Die Twice

– Sekiro: Shadows Die Twice Gioco VR dell’anno – Beat Saber

– Beat Saber Atto d’amore – Grand Theft Auto V

– Grand Theft Auto V Meglio in compagnia – DayZ

– DayZ Gameplay più innovativo – My Friend Pedro

– My Friend Pedro Miglior gioco dalla trama profonda – A Plague Tale: Innocence

– A Plague Tale: Innocence Miglior gioco in cui fai pena – Mortal Kombat 11

– Mortal Kombat 11 Miglior stile grafico – GRIS