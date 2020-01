Dreams entra in fase gold a un mese dal lancio ufficiale

Media Molecule ha annunciato che Dreams è appena entrato in fase gold quando manca ormai poco più di un mese alla data di uscita della versione completa.

Disponibile in Accesso Anticipato su PS4 dall’aprile dello scorso anno, Dreams ha immediatamente raccolto il favore dei videogiocatori più creativi, i quali hanno potuto dar vita alle loro creazioni grazie al potente editor incluso all’interno dell’opera firmata dal team che ha dato i natali a LittleBigPlanet e Tearaway.

Vi ricordiamo, infine, che la versione 1.0 di Dreams sarà disponibile sulla console Sony a partire dal prossimo 14 febbraio.

We’ve got some exciting news to share, CoMmunity… #DreamsPS4 has gone GOLD! 🥳🥳🥳

We’re all set for February 14th, 2020! Thank you for all the love and support you’ve shown Dreams and Media Molecule! We’re so excited to continue this adventure with you! ❤️ pic.twitter.com/uThlWjwfex

— Media Molecule (@mediamolecule) January 6, 2020