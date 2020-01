Samurai Shodown per Switch ha una nuova data di uscita

La divisione americana di Nintendo ha svelato la nuova data di uscita occidentale di Samurai Shodown per Switch.

Dopo essere stato recentemente rinviato, il picchiaduro targato SNK sarà disponibile sulla console ibrida della Casa di Kyoto a partire dal prossimo 25 febbraio. Da notare che chiunque effettuerà il pre-order del gioco riceverà anche la conversione di Samurai Shodown! 2 per Neo Geo Pocket.

Samurai Shodown è già disponibile da tempo su PS4, Xbox One e Google Stadia, mentre la versione PC è l’unica ancora sprovvista di una data di uscita.

