Google Stadia: una decina di esclusive in uscita nei prossimi mesi

Attraverso un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, il team di Google Stadia ha fatto sapere che sulla piattaforma di streaming vedranno la luce una decina di esclusive entro la prima metà dell’anno.

Si tratta con buona probabilità di esclusive temporali dal momento che nella nota si legge chiaramente che lo saranno al lancio, dunque successivamente potrebbero approdare anche altrove. In totale, Google Stadia vedrà la pubblicazione di oltre 120 giochi nel corso del 2020, ma l’elenco completo dei titoli in arrivo non è stato diffuso.

Durante questi primi tre mesi dell’anno, inoltre, verranno pubblicati degli aggiornamenti che permetteranno di godere della risoluzione 4K tramite browser web, supporto per ulteriori modelli di smartphone Android, e il supporto al pad wireless di Stadia attraverso il web.

