Temtem è disponibile su Steam in Accesso Anticipato

La software house Crema e il publisher Humble Bundle hanno pubblicato Temtem su Steam nel programma di Accesso Anticipato.

Si tratta di un ambizioso MMO che strizza l’occhio ai videogiochi dei Pokémon nato in seguito a una campagna di crowdfunding su Kickstarter. In Temtem è possibile catturare, allenare e allevare piccoli mostriciattoli da utilizzare per sfidare in battaglia sia i tanti PNG che popolano l’Airborne Archipelago, sia altri utenti in carne e ossa in cui ci si può imbattere nel mondo di gioco.

Temtem resterà su Steam in Accesso Anticipato per circa un anno, con l’eventualità che il gioco approdi anche su Switch nel corso del 2021.