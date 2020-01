Mortal Kombat Kollection Online spunta nuovamente sul sito PEGI

Annunciata nel 2017 e poi cancellata un anno più tardi, la Mortal Kombat Kollection Online è tornata a farsi di nuovo viva sul sito del PEGI, l’ente pan-europeo che si occupa di classificare i videogiochi in uscita.

Questa raccolta dovrebbe contenere i primi tre capitoli di questa fortunata serie di picchiaduro, opportunamente rimasterizzati e con l’aggiunta della modalità multiplayer online. Ora, stando a quanto riportato sul sito dell’ente, Warner Bros. Interactive Entertainment potrebbe portare la Mortal Kombat Kollection Online su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, le stesse piattaforme sulle quali è disponibile l’undicesima incarnazione del franchise.

Prendete tutto con le proverbiali pinze, ovviamente, perlomeno in attesa di una eventuale conferma ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare