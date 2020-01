Little Town Hero Big Idea Edition annunciato per Switch

NIS America, in collaborazione con Game Freak, annuncia Little Town Hero Big Idea Edition per Nintendo Switch sarà disponibile nella primavera del 2020.

La Big Idea Edition porta il gioco su Switch insieme ad una serie di elementi collezionabili tra cui un artbook, un poster e la soundtrack ufficiale.

Little Town Hero è un RPG unico che combina un sistema di combattimento strategico a turni “senza grind” con una storia stravagante e affascinante.

Il goco vanta l’esclusivo sistema di combattimento “Idee”, con cui è possibile difendersi dai nemici, pianificare gli attacchi e adattarsi al volo.

Little Town Hero presenta il game design di Game Freak (Pokémon) e musiche composte da Toby Fox (Undertale).