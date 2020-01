Ash of Gods: Redemption è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Buka Entertainment e Ravenscourt hanno confezionato e diffuso il trailer di lancio di Ash of Gods: Redemption, gioco di ruolo di stampo strategico ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, sia in formato fisico che digitale.

Il gioco presenta una storia basata sulla complessità e l’ambiguità della scelta morale in cui qualsiasi personaggio del gioco può morire. I benefici momentanei possono costare la vita a un personaggio, mentre alcuni sacrifici possono rendere più facili gli episodi successivi. Ash of Gods: Redemption può dunque contare su un mix di combattimenti tattici e una trama potente che si sviluppa attraverso l’interazione dei dialoghi. A seconda delle decisioni del giocatore, ci potranno essere soluzioni differenti.