Archetype Entertainment è il nuovo studio di Wizards of the Coast

Wizards of the Coast ha dato i natali a un nuovo studio di sviluppo fondato da ex dipendenti di BioWare e altri veterani dell’industria: si tratta di Archetype Entertainment, con base ad Austin in Texas.

Lo studio sarà guidato da James Ohlen (Baldur’s Gate, Dragon Age: Origins, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic) e opererà in maniera indipendente da Wizards of the Coast dedicandosi allo sviluppo di un nuovo gioco di ruolo multipiattaforma.

Da notare che il progetto in lavorazione presso Archetype Entertainment non sarà incentrato né su Dungeons & Dragons né su Magic: The Gathering, le due principali proprietà intellettuali di Wizards of the Coast, bensì sarà ambientato in un universo fantascientifico non meglio specificato, dunque non sappiamo ancora se si baserà su una IP completamente nuova o meno.

Speriamo di non dover attendere a lungo prima di saperne di più.

