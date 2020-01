Il 27 febbraio, proprio durante il Pokémon Day, verrà rivelato un nuovo Pokémon Mitico per Pokémon Scudo e Spada.

Il Pokémon in questione dovrebbe far parte del nuovo film, Pokémon The Movie: Coco, in arrivo il 10 luglio. Qui sotto trovate un teaser del film:

Maggiori dettagli giungeranno il 27 febbraio.

