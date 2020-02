Bandai Namco pubblicherà il puzzle game match-3 One Piece: Bon! Bon! Joureny!! per iOS e Android in occidente durante l’anno, così ha annunciato la compagnia. Il gioco sarà disponibile in formato free-to-play con acquisti in-game. Le pre-registrazioni sono ora disponibili sul sito ufficiale.

Qui sotto il trailer di annuncio:

One Piece: Bon! Bon! Journey!! è stato annunciato per il Giappone ad aprile 2019, ma ancora dev’essere pubblicato. Una beta test è stata effettuata ad ottobre del 2019.

