Epic Games Store: Kingdom Come Deliverance e Aztez sono ora gratuiti

Epic Games Store come promesso continua a regalare giochi a tutti i suoi utenti anche in questo 2020, e i prossimi titoli a far parte dell’iniziativa sono Kingdom Come: Deliverance e Aztez. Entrambi i titoli saranno disponibili dal 13 al 20 febbraio.

Kingdom Come Deliverance è un RPG sviluppato da Warhorse Studios e Deep Silver. I giocatori possono esplorare il Sacro Impero Romano in prima persona, affrontando nemici di ogni genere. Oltre alle battaglie, i giocatori possono esplorare un vasto mondo e prendere decisioni importanti.

Aztez, di Colorblind, mescola strategia in tempo reale con combattimenti da beat’em up per creare qualcosa di fresco e innovativo. I giocatori possono espandere il proprio impero Azteco attraverso una mappa isometrica, ma le battaglie avvengono in due dimensioni con potenti mosse per abbattere i nemici. Il gioco è pesantemente stilizzato con battaglie nere, bianche e rosse.

Anche Carcassone e Ticket to Ride sono disponibili da oggi gratuitamente fino al 13 febbraio.

