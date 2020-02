La Casa di Kyoto ha fatto sapere che a breve gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online potranno accedere ad altri quattro videogiochi pubblicati originariamente su NES e SNES.

A partire dal prossimo 19 febbraio, infatti, nel servizio verranno introdotti lo shoot’em up Pop’n TwinBee e lo sportivo Smash Tennis per SNES, mentre sul versante NES arriveranno l’action-platformer Shadow of the Ninja e il gioco di corse Eliminator Boat Duel.