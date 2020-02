Team Ninja e Koei Tecmo hanno appena fatto sapere che Nioh 2 è entrato in fase gold, dunque è davvero tutto pronto per l’imminente uscita del gioco.

Gli sviluppatori hanno confermato via Twitter che i lavori sono giunti alla conclusione, per questo l’action RPG ambientato nel Giappone feudale dell’epoca Sengoku sarà disponibile su PS4 dal prossimo 13 marzo, come inizialmente previsto.

