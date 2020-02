Corruption 2029 si mostra in un primo video di gameplay

I ragazzi di The Bearded Ladies hanno confezionato un lungo video di gameplay per Corruption 2029, il loro nuovo tattico a turni in salsa stealth in arrivo tra pochi giorni su PC.

Il lungo filmato che trovate qui in alto illustra un’unica sessione di gioco in cui è possibile vedere in azione i tre soldati controllati dal giocatori. Questi devono cercare di aggirare le forze nemiche per cogliere di sorpresa i soldati controllati dall’IA. Per farlo devono sfruttare a loro vantaggio le coperture per rimanere sempre al di fuori della linea di vista degli avversari, per poi tendergli un’imboscata nel momento più opportuno. Da notare che lo stile di gioco di Corruption 2029 ricorda molto da vicino quello di Mutant Year Zero: Road to Eden, il precedente titolo targato The Bearded Ladies, e persino l’interfaccia sembra essere presa in prestito da quel gioco.

Segnaliamo, infine, che l’ultima fatica di questo team svedese sarà disponibile in esclusiva sull’Epic Games Store dal prossimo 17 febbraio.