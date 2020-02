Stranger Things 4 si mostra con un primo teaser trailer

Come regalo per il giorno di San Valentino oggi è stato pubblicato il primo teaser trailer di Stranger Things 4.

Intitolato “From Russia with love…” il teaser mostra alcuni prigionieri in Russia sorvegliati da diverse guardie armate mentre assemblano delle rotaie. Quello che più ci interessa tuttavia è che tra i prigionieri ritroviamo il buon Jim Hopper in un’inedita versione sbarbata e senza capelli.

Stando a quanto riportato dai fratelli Duffer in questa nuova stagione vedremo due differenti filoni narrativi, da una parte avremo Hopper in Russia mentre affronta pericoli umani e non, dall’altra avremo un nuovo orrore negli States sepolto ormai da lungo tempo che a quanto pare collegherà ogni cosa.

La prossima stagione di Stranger Things non ha ancora una data d’uscita, ma si ipotizza una release su Netflix nel tardo 2020 o 2021.

