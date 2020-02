Embracer Group acquisisce Voxler, lo sviluppatore di Let's Sing

Non solo Saber Interactive, Embracer Group ha annunciato di aver acquisito anche Voxler, la compagnia francese con sedi a Parigi e Marsiglia autrice del celebre franchise di Let’s Sing. L’acquisizione è stata portata avanti dalla sussidiaria Koch Media, e include tutti gli asset fisici e le proprietà intellettuali.

“Entrare a far parte della famiglia Koch Media è un passo molto importante per il nostro studio. Essendo stato gestito come uno studio indipendente, costruito sull’entusiasmo dei membri del team e specializzato in giochi musicali, siamo lieti di portare la nostra esperienza e conoscenza al gruppo aziendale, con il quale abbiamo avuto un forte rapporto commerciale negli ultimi dieci anni. La combinazione delle nostre esperienze ci aiuterà a offrire giochi sempre più interessanti ai nostri fan, ampliando le frontiere del genere musicale nel settore videoludico” ha dichiarato Nicolas Delorme, studio head di Voxler SAS.

Il dott. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media GmbH, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto al team di Voxler in famiglia. Dopo una lunga relazione con l’azienda in territori Koch selezionati, l’acquisizione è un passo naturale per estendere ed ampliare ulteriormente il nostro portfolio di prodotti in segmenti specializzati del mercato dell’intrattenimento. Sono sicuro che la conoscenza combinata delle nostre aziende aprirà nuove opportunità nel mercato dei giochi musicali, sottolineando le nostre ambizioni di crescita come fornitore globale di contenuti in tutti i generi, gruppi target e canali di distribuzione“.

