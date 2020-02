Embracer Group ha acquisito Saber Interactive

Embracer Group, la holding che controlla tra gli altri THQ Nordic e Koch Media, ha annunciato di aver appena acquisito Saber Interactive.

La compagnia svedese ha fatto sapere di essere entrata in possesso di tutti gli asset di Saber Interactive, compresi gli studi di sviluppo in Svezia, Russia, Bielorussia, Spagna e Portogallo, per un totale di oltre quattrocento dipendenti.

L’acquisizione costerà a Embracer Group 150 milioni di dollari in contanti, con la possibilità di earn-out pari a 375 milioni di dollari.

