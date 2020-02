CD Projekt è ora la seconda compagnia videoludica più grande d'Europa

CD Projekt è appena diventata la seconda compagnia più grande d’Europa tra quelle legate all’industria dei videogiochi.

Stando a quanto riportato su Reddit, la valutazione della società polacca sul mercato azionario si attesta intorno agli 8 miliardi di dollari, in costante crescita sin dal lancio di The Witcher 3 per Nintendo Switch e dall’uscita della serie TV targata Netflix dedicata alle avventure di Geralt di Rivia. Lo show televisivo, infatti, ha spinto verso l’alto la popolarità del franchise videoludico, contribuendo a far lievitare le vendite e accrescere così il valore di CD Projekt sul mercato azionario.

Detto questo, la compagnia polacca al momento si trova alle spalle di Ubisoft: il publisher francese ha infatti una valutazione complessiva che oscilla costantemente tra gli 8,5 e i 9,5 miliardi di dollari.

