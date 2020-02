Alien Hominid Invasion si presenta con un primo gameplay

The Behemoth ha pubblicato il primo gameplay di Alien Hominid Invasion, re-imagining del classico Alien Hominid del 2004, in arrivo su Xbox One, Switch e PC via Steam. Il titolo è ancora sprovvisto di data d’uscita.

Qui sotto il gameplay trailer:

Il nuovo Alien Hominid si pone con un run ‘n’ gun cooperativo dove fino a quattro giocatori devono affrontare ondate di nemici all’interno di una città i cui livelli sono generati casualmente e la scelta di questi è viene determinata dal giocatore per un’esperienza di gioco assolutamente non lineare. I giocatori potranno ovviamente contare su svariate manovre di movimento da padroneggiare, armi e potenziamenti vari da equipaggiare, e la possibilità di livellare e personalizzare il proprio alieno.

Qui sotto trovate un gameplay registrato dalla demo presente al PAX East 2020:

Fonte