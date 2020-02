Epic Games Store regala InnerSpace a tutti gli utenti della piattaforma

Nuova settimana, nuovo regalo da parte dell’Epic Games Store: questa volta il gioco gratuito è InnerSpace, avventura esplorativa sviluppata da PolyKnight Games.

Come di consueto, il videogioco è riscattabile gratuitamente per una settimana intera e rimarrà per sempre nella libreria degli utenti. Per approfittare della promozione basta seguire i passaggi riportati sulla pagina del prodotto.

Epic Games ha poi fatto sapere che dal prossimo 5 marzo sarà possibile ottenere gratuitamente altri due giochi: si tratta del roguelike Gonner e del gestionale Offworld Trading Company.

