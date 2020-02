Bandai Namco e Byking hanno pubblicato un nuovo trailer per My Hero One’s Justice 2 introducendo i nuovi villain giocabili.

Il trailer mostra alcune delle tecniche dei nuovi villain aggiunti al roster tra cui Kai Chisaki, Tomura Shigaraki (Another Ver.), e Mr. Compress e Twice della League of Villains.

My Hero One’s Justice 2 sarà disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC via Steam dal 13 marzo in tutto il mondo.

Fonte