Frictional Games svela il suo prossimo progetto con un criptico trailer

Frictional Games, autore degli acclamati titoli horror Amnesia e SOMA, ha pubblicato un criptico trailer per il suo prossimo progetto.

Il trailer dal nome “I Am Tasi” mostra con una prospettiva in prima persona, qualcuno perso all’interno di una tempesta di sabbia. Questa persona cerca di aprire gli occhi mentre recita alcune strane frasi, improvvisamente si risveglia e quello che vediamo non è altro che cumuli sabbia e in particolare delle rocce ammassate e quella che sembra un grotta luminosa.

Ovviamente siamo molto distanti dal sapere di cosa possa trattarsi e non è chiaro nemmeno quale sia il nome del gioco, tuttavia secondo alcune speculazioni il titolo potrebbe ruotare attorno alla mitologia egizia, in particolar modo alla corona di Atef, un antico manufatto che ha il potere della resurrezione.

Ovviamente si tratta solo di mere ipotesi dato che Frictional Games non ha svelato al momento nulla di concreto.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Fonte