Call of Duty Mobile: gli zombie verranno rimossi per motivi di qualità

Activision rimuoverà la modalità zombie in Call of Duty: Mobile per motivi di limitazioni di qualità.

Secondo un aggiornamento ufficiale su Reddit, la modalità sarà rimossa il 25 marzo. Il team come già riportato rimuoverà la modalità dato che quest’ultima non raggiunge il livello di qualità voluto dagli sviluppatori. Si sarebbe potuto optare per una rivisitazione della modalità in questione, ma almeno per ora verrà rimossa dal gioco. Ovviamente la mappa zombie Nacht Der Untoten non verrà aggiunta.

Il team potrebbe rilanciare la modalità zombie in CoD: Mobile, ma al momento non ci sono promesse al riguardo.

Fonte