Nintendo Switch: previsti due nuovi Direct a marzo?

Stando alle ultime indiscrezioni filtrate in queste ore, la Casa di Kyoto avrebbe in programma ben due Nintendo Direct per il mese di marzo, a distanza di una settimana l’uno dall’altro.

A darne notizia ci pensa VentureBeat, sulle cui colonne leggiamo che la compagnia giapponese avrebbe fissato per il 18 marzo un Indie Showcase, dunque una trasmissione dedicata alle produzioni indipendenti in arrivo su Nintendo Switch. La seconda trasmissione, invece, potrebbe andare in onda il successivo 26 marzo e pare sia un Direct ben più tradizionale incentrato sugli altri videogiochi in uscita nel 2020.

A quanto pare Nintendo non ha ancora stabilito tutti i contenuti da mostrare nelle trasmissioni, dunque è possibile che le cose possano cambiare da qui alle date indicate dalle indiscrezioni. Restiamo come sempre in attesa di comunicazioni ufficiali, quindi per il momento prendete questi dettagli con le dovute cautele.

