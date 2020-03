Watch Dogs e The Stanley Parable diventano gratuiti su Epic Games Store

Watch Dogs e The Stanley Parable sono i prossimi giochi gratuiti di Epic Games Store. I giocatori PC che hanno installato il client possono scaricarli dal 19 al 26 marzo.

Il tecno-thriller open-world di Ubisoft e il simulatore ambulante del Galactic Cafe andranno a sostituire Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike e Mutazione, attualmente disponibili fino al 19 marzo.

Watch Dogs è uscito nel 2014, seguito da Watch Dogs 2 nel 2016 e Watch Dogs: Legion è in arrivo entro la fine dell’anno. L’action adventure di Ubisoft pone i giocatori nel ruolo dell’hacker Aiden Pearce in una Chicago immaginaria i cui sistemi tecnologici possono essere tutti sfruttati per aiutare Pearce a completare i suoi obiettivi.

The Stanley Parable è invece uscito su PC nel 2013 dopo aver debuttato come mod di Half-Life 2 nel 2011. Il gioco guida il giocatore attraverso una serie di percorsi ramificati verso uno dei tanti finali e li porta a compiere una serie di scelte.

Dal 2019, Epic Games Store regala giochi ogni settimana ai giocatori e come ha dichiarato Epic continuerà a farlo fino alla fine del 2020.

Fonte