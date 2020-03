La cerimonia del BAFTA Game Awards non avrà più luogo a causa delle crescenti preoccupazioni sulla pandemia di coronavirus che si sta abbattendo in tutto il mondo. I premi saranno quindi trasmessi in diretta dal vivo senza pubblico.

“Tra le crescenti preoccupazioni per la diffusione del coronavirus (COVID-19) e il numero di nominati che avrebbero dovuto viaggiare da ogni parte del mondo, abbiamo deciso di cambiare il formato dei BAFTA Game Awards del mese prossimo da una cerimonia sul tappeto rosso nella Queen Elizabeth Hall a Londra ad un live streaming online”, ha annunciato BAFTA in queste ore.

I BAFTA Game Awards verranno trasmessi lo stesso giorno in cui si sarebbe svolto l’evento: giovedì 2 aprile. Non è chiaro come sarà il nuovo formato, ma nelle prossime settimane verranno rivelati ulteriori aggiornamenti.

Fonte