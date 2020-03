Moving Out: aperti i pre-ordini e annunciata la demo gratuita

Team17 ha oggi annunciato che sono aperti i pre-order di Moving Out, il frenetico couch co-op di SMG Studio e DevM Games, in arrivo il 28 aprile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Oltre ad effettuare il pre-order del gioco, i giocatori possono immergersi immediatamente nel mondo di Moving Out con la demo gratuita, ora disponibile nei digital store per console e su Steam. Moving Out permette, ad un massimo di quattro giocatori, di unirsi alla ditta di traslochi Smooth Move e di prendere parte a caotici trasferimenti casa/ufficio/fabbrica in 50 livelli, tutti ambientati nella città di Packmore.

Qui sotto il nuovo trailer:

Ogni giocatore che effettua il pre-order di Moving Out riceverà l’accesso al contenuto scaricabile “The Employees of the Month Pack”. Con un set di quattro traslochi esclusivi pieni di passione per il lavoro manuale, il pack vede il Professor Inkle (Il polipo), Bruce (l’orso koala), Sprinkles (la donut) e Dials (la televisione CRT) unirsi al roster Furniture Arrangement and Relocation Technicians (F.A.R.Ts) di Smooth Moves.

Moving Out arriverà il 28 aprile in versione digitale su tutte le piattaforme e in edizione fisica per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch presso retailer selezionati.