La-Mulana 1 & 2 è ora disponibile per PS4, Switch e Xbox One

NIS America ha annunciato che La-Mulana 1 & 2 per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One è disponibile da oggi in Europa e arriverà il 27 marzo in Oceania.

Qui sotto il trailer di lancio:

Queste le caratteristiche chiave dei due giochi:

Due platform acclamati dalla critica, diabolicamente contorti arrivano su piattaforme moderne e valgono il loro peso in oro. Oltre l’archeologia: Con la tua fidata frusta in una mano e un arsenale di pistole, shuriken e altre armi secondarie nell’altra, sarai in grado di affrontare pericolosi nemici mentre ti immergi nelle nefaste rovine. Usa oggetti come l’Ankh per invocare e sfidare gli antichi Guardiani per avanzare.

Con la tua fidata frusta in una mano e un arsenale di pistole, shuriken e altre armi secondarie nell’altra, sarai in grado di affrontare pericolosi nemici mentre ti immergi nelle nefaste rovine. Usa oggetti come l’Ankh per invocare e sfidare gli antichi Guardiani per avanzare. Gloria e fortuna: Risolvi gli enigmi di Eg-Lana usando antiche reliquie come tavole e chiavi e persino strumenti moderni come il software Yagoo e il Glyph Reader. E quando tutto il resto fallisce, spingi o rompi gli oggetti per svelare i misteri!