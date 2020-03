Xbox Series X: il nuovo controller utilizzerà ancora le pile

Microsoft ha fatto sapere che il controller di Xbox Series X non avrà una batteria ricaricabile interna, bensì utilizzerà ancora una volta un paio di pile stilo di tipo AA, così come i pad di Xbox One e Xbox 360.

Intervenendo sulle colonne di Digital Foundry, Jason Ronald di Microsoft ha spiegato che tale decisione è stata presa per offrire più opzioni agli utenti. L’esponente della Casa di Redmond ha infatti dichiarato che da una ricerca condotta dalla stessa compagnia è saltato fuori che il numero di persone che preferiscono un pad con pile è esattamente lo stesso di chi invece vorrebbe un controller con batteria interna e ricaricabile. È per questo che la divisione Xbox ha deciso di optare nuovamente per un controller con pile, offrendo però la possibilità di acquistare separatamente una batteria ricaricabile compatibile, il cosiddetto kit Play & Charge.

