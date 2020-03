Valorant: spunta una possibile data per la closed beta

Stando a quanto riportato da Rod Breslau, detto Slasher nel mondo degli eSport, Riot Games starebbe per annunciare la data di inizio della closed beta di Valorant.

Slasher ha infatti svelato che i server dell’FPS online dei creatori di League of Legends potrebbero aprire il prossimo 7 aprile, mentre le iscrizioni dovrebbero partire già nella giornata odierna. Riot dovrebbe infatti ufficializzare il tutto oggi, al termine della sessione di prova organizzata per gli streamer e i giocatori professionisti.

A questo punto non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.

