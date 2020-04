Saints Row: The Third Remastered è ufficiale, a breve su PC e console

Dopo le indiscrezioni che abbiamo riportato ieri mattina, Deep Silver ha annunciato ufficialmente Saints Row: The Third Remastered.

A nove anni dalla pubblicazione del gioco originale, l’action open world targato Volition è stato completamente rimasterizzato e approderà su PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 22 maggio.

Ogni arma è stata rimodellata, ogni macchina è stata ridisegnata e gran parte della città è stata ristrutturata; Saints Row: The Third ha ricevuto un restyling completo. Questa versione rimasterizzata è stata sviluppata da Sperasoft, la quale ha trasformato gli ambienti, i modelli dei personaggi e gli effetti visivi con una grafica migliorata grazie ad un nuovo motore di illuminazione. Inoltre, anche tutti e tre i pack di missioni di espansione e più di 30 DLC dalla versione originale sono stati rimasterizzati e inclusi nel pacchetto per offrire ore e ore di gameplay aggiuntivo.