Death Stranding: la Photo Mode per PC si mostra in un nuovo trailer

Death Stranding uscirà sul PC il 2 giugno. 505 Games ha recentemente pubblicato un video che mostra in azione la Photo Mode del gioco.

La modalità foto consente ai giocatori di mettere in pausa l’azione sullo schermo e manipolare la fotocamera per acquisire schermate. Inoltre, è possibile anche mettere a punto gli screenshot modificando la profondità di campo, il frame, l’espressione, la posa e molto altro. Anche in una spiaggia senza vita, i giocatori potranno sempre contare sulla Photo Mode per un po’ di compagnia.

Sfortunatamente, il trailer non presenta alcun nuovo filmato di gioco. In sostanza contiene tutti i piccoli frammenti che Hideo Kojima ha pubblicato sul suo account Twitter.

Death Stranding è già disponibile su PS4.

