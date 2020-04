Saints Row: The Third Remastered in arrivo su PC e console?

Stando a quanto riportato sul sito dell’ESRB, l’ente di classificazione statunitense, Koch Media sarebbe in procinto di pubblicare Saints Row: The Third Remastered su PC e console.

Il terzo capitolo della celebre saga action open world targata Volition è stato lanciato originariamente sul mercato nel 2011 per PC, PS3 e Xbox 360, per poi approdare l’anno scorso su Nintendo Switch (mentre da poco sulla medesima piattaforma è arrivato il quarto capitolo).

A questo punto è probabile che l’annuncio ufficiale di Saints Row: The Third Remastered non si farà attendere a lungo, quindi non ci resta che aspettare per saperne di più.

