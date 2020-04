Project xCloud arriva in Italia, aperte le registrazioni per la preview

Microsoft ha annunciato che la preview di Project xCloud sta per arrivare in undici paesi dell’Europa Occidentale, tra cui l’Italia.

La piattaforma di streaming permetterà di accedere ai titoli console direttamente dal Cloud su smartphone o tablet Android. La Casa di Redmond fa tuttavia sapere che, a causa della pandemia da Coronavirus, non è stata ancora definita la data ufficiale dell’arrivo in Europa Occidentale della preview di Project xCloud. Microsoft spiega che il programma coinvolgerà inizialmente un numero limitato di partecipanti per ciascun Paese per poter garantire la continuità del servizio.

Chiunque sia interessato ad accedere alla preview può registrarsi sul sito ufficiale e sperare di essere selezionato tra i partecipanti.

