Gears 5 è in prova gratuita su PC e Xbox One

Microsoft ha dato il via a una settimana intera di prova gratuita su PC e Xbox One per Gears 5, l’ultimo capitolo della celebre saga videoludica targata The Coalition.

Fino al prossimo 12 aprile, gli utenti di queste due piattaforme possono lanciarsi nella mischia senza spendere un solo centesimo. Da notare che la prova gratuita su PC è disponibile sia su Windows Store che su Steam, tuttavia su Xbox One è necessario essere abbonati al servizio Xbox Live Gold per approfittare della promozione.

Infine, per tutta la durata della prova gratuita, Gears 5 è acquistabile su entrambe le piattaforme approfittando di uno sconto del 50%.

