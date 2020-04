Poco meno di un mese fa abbiamo riportato la notizia della volontà di Valve di rilanciare Artifact, il suo gioco di carte digitale ispirato a Dota 2. Oggi la stessa compagnia di Bellevue ha fatto sapere che tra le novità introdotte ci sarà anche una vera e propria campagna single player.

Attraverso un aggiornamento pubblicato su Steam nelle scorse ore, Valve ha annunciato di essere al lavoro su un lungo tutorial narrativo che avrà non solo lo scopo di insegnare il gioco ai nuovi utenti, ma continuerà anche la storia iniziata con “Chiamata alle armi”. Gli sviluppatori fanno sapere che questa campagna si legherà al sistema di progressione, dunque i giocatori che decideranno di affrontare il tutorial riceveranno delle ricompense.

Purtroppo Valve non ha detto ancora nulla circa le tempistiche di pubblicazione di questa nuova versione di Artifact, dunque non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.

