Artifact: Valve ha annunciato la beta 2.0 del gioco di carte

Esattamente un anno fa, Valve annunciò di aver messo in pausa tutti gli aggiornamenti futuri di Artifact al fine di dedicarsi al rilancio completo del gioco di carte digitale ispirato a Dota 2. Ora la compagnia di Bellevue ha annunciato la beta 2.0 di Artifact, una versione del tutto rinnovata del gioco che andrà a stravolgere il titolo originale.

Valve spiega di essersi concentrata principalmente sulle modifiche al gameplay. Tra queste, la novità più importante è lo zoom indietro, che consente ai giocatori di visualizzare tutte e tre le corsie contemporaneamente. La maggior parte degli effetti funzionano ancora sulle singole corsie, quindi resteranno invariati, ma è meno probabile che un giocatore resti escluso come in precedenza. In più, il team di sviluppo ha provato a rendere il gioco più semplice da imparare, aggiungendo anche una nuova modalità di draft, il Draft Eroe, in cui provare a costruire i mazzi senza stress eccessivo.

Infine, la compagnia fa sapere che l’accesso alla beta 2.0 di Artifact sarà a inviti. I primi accessi verranno forniti ai possessori del gioco, ma comprando adesso il titolo in questione non verrà garantito un invito alla beta dal momento che questi verranno concessi a seconda della data di acquisto, dunque gli acquirenti più recenti avranno meno chance di riceverne uno, perlomeno in queste fasi iniziali.

