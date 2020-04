FF Brave Exvius e FF Tactics insieme per una nuova collaborazione

Oggi Square Enix ha annunciato una nuova collaborazione tra il gioco per dispositivi mobile di successo War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius e l’amatissimo GdR strategico Final Fantasy Tactics. Da oggi fino al 12 maggio, i giocatori potranno partecipare a eventi e missioni di durata limitata, ottenere personaggi speciali e guadagnare ricompense e bonus di valore.

Tra i nuovi contenuti dell’evento in collaborazione troviamo:

Personaggi della collaborazione disponibili per un periodo limitato: gli amati Ramza e Orlandeau possono essere evocati per un periodo limitato da oggi fino al 12 maggio. Inoltre, durante la campagna i giocatori possono aggiungere alla loro collezione una nuova Vision Card “Scion of House Beoulve” con Ramza, che offre ottimi potenziamenti e altri vantaggi.

Bonus d'accesso: effettuando l'accesso durante la campagna, i giocatori possono ricevere delle ricompense giornaliere speciali, come Gaffgarion, visiore (una preziosa valuta di gioco) e dei materiali per migliorare i personaggi.

Summon giornaliero gratuito per la collaborazione con Final Fantasy Tactics: tutti i giocatori possono effettuare un 10x Summon gratis ogni giorno da oggi fino al 1° maggio. Ogni Summon garantisce una Unit o Vision Card di rarità MR o migliore. Tra le possibili unità rare da ottenere in questo modo troviamo anche le UR Unit Ramza e Orlandeu.

Missioni speciali dell'evento: completando varie missioni, i giocatori possono guadagnare delle medaglie dell'evento da scambiare per ottenere materiali per il miglioramento di Ramza, Orlandeau e Gaffgarion. Completando queste impegnative Ex-Quest, i giocatori possono ottenere la ricetta per creare la spada di Ramza, Nagnarok.

Negozio per la collaborazione con Final Fantasy Tactics: per un periodo limitato saranno disponibili dei materiali di valore, degli oggetti per la creazione e altro ancora. Inoltre, i giocatori possono acquistare un pacchetto speciale che include l'UR Unit Ramza e altro ancora.

War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius è ora disponibile come download gratuito con acquisti in-app su App Store, Google Play e Amazon App Store.